الزمالك في ورطة.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها فرجاني ساسي









أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا بإيقاف التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 6 مباريات.





ووفقا لقرار الجبلاية فتكون العقوبة بدأت بالفعل بداية من مباراة سموحة السابقة في دور الـ16 من كأس مصر، التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.





واتخذت لجنة الانضباط قرارها بمدة غياب ساسي، نظرا لأن الزمالك يتبقى له 6 مواجهات على الأكثر في المسابقات المحلية، سواء بالدوري العام أو كأس مصر.





وفي حال نجح في التأهل إلى نهائي كأس مصر، سيكون جاهزا لخوض اللقاء، حيث يتبقى 6 مباريات فقط للزمالك على نهاية الموسم سواء في الدوري أو الكأس.





أما في حال لم ينجح الزمالك في التأهل إلى قبل النهائي، فإن العقوبة ستظل مستمرة مع اللاعب لحين إقامة أول مباراة محلية للفريق بأي مسابقة.





وإليكم المباريات التي سيغيب عنها ساسي:





1- مواجهة وادي دجلة بالدوري يوم الخميس القادم.





2- مواجهة حرس الحدود بالدوري يوم الإثنين القادم.





3- مواجهة الإسماعيلي بالدوري "لم يحدد موعدها".





4- مواجهة نادي مصر بالكأس "لم يحدد موعدها".





5- الدور قبل النهائي من كأس مصر في حالة تأهل الزمالك "لم يحدد طرفها أو موعدها" أو أقرب مباراة محلية في حالة عدم التأهل.





يذكر أن الزمالك يُنافس بيراميدز على المركز الثاني بالدوري المصري والمؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الثاني برصيد 64 متفوقًا على الفريق السماوي بفارق 4 نقاط.



