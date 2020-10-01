أمانة تبوك تنفذ 1791 جولة رقابية في أسبوع

نفذت أمانة منطقة تبوك في جميع مدن ومحافظات المنطقة 1791 جولة رقابية على الأسواق التجارية ومراكز التموين والمطاعم ومحال بيع اللحوم والخضروات خلال الأسبوع الجاري.





بالإضافة إلى ذلك، تنفذ الجولات الدائمة للإصحاح البيئي، وذلك للتصدي لفيروس كورونا الجديد، من خلال تنفيذ حملات رقابية مكثفة على مدار الـ 24 ساعة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على سلامة المستهلك.

وقامت بإنذار 451 محلا تجارياً غير متقيد بأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومخالفة 251 محلاً تجارياً آخر، كما قامت الجهات المعنية في الأمانة برفع مايزيد عن 6917 من النفايات ، بالإضافة إلى تعقيم مايزيد عن ألف موقع.





وشّددت الأمانة على مواصلة تنفيذ هذه الحملات المستمرة في إطار مجهودات الدولة المشتركة من قبل مختلف القطاعات الحكومية، للحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مركزة على ضرورة نظافة وتعقيم المحال، والنظافة الشخصية والتعقيم للعاملين والتأكد من توفر الشهادات الصحية ولبس الكمامات والقفازات.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.