نجم آرسنال يقترب من مارسيليا
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:00 م
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي الشاب ماثيو الجندوزي أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف آرسنال الإنجليزي في الفترة المقبلة.
وأكدت شبكة تيليفوت الفرنسية أن النجم الفرنسي صاحب الأصول المغربية سينضم إلى أوليمبيك مارسيليا على سبيل الإعارة.
وأفادت الشبكة الفرنسية بأن الإسباني ميكيل آرتيتا المدير الفني لآرسنال يرفض الإعتماد على النجم الفرنسي بسبب سلوكه الغير منضبط بالإضافة إلى قناعاته الفنية.
وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن الجندوزي البالغ من العمر 21 عامًا كان قد إنتقل إلى صفوف آرسنال قادمًا من صفوف لوريان في صيف عام 2018.
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