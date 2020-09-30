منافسا الأهلي والزمالك.. تعثر الرجاء وفوز الوداد في الدوري المغربي

سقط الرجاء البيضاوي في فخ التعادل أمام مضيفه مولودية وجدة بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المغربي لكرة القدم.





وتقدم الرجاء في الدقيقة الثالثة عن طريق حميد أحداد، قبل أن يسجل وائل سعداوي هدف التعادل لوجدة في الدقيقة 37.





وفي الدقيقة 62 سجل لامين دياكيتي الهدف الثاني لوجدة، قبل أن يدرك محسن متولي التعادل للرجاء في الدقيقة 71.





ورفع الرجاء رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع وجدة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس.





وفي مباراة أخرى، اكتسح الوداد ضيفه أولمبيك آسفي 4 / 1.





وتقدم الوداد في الدقيقة 21 عن طريق بديع أووك، قبل أن يضيف يحيى جبران الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 43، فيما أضاف كازادي كاسينجو الهدف الثالث في الدقيقة 76.





وفي الدقيقة 83 سجل حمزةخابا هدف أولمبيك آسفي الوحيد، قبل أن يختتم بديع أووك رباعية فريقه في الدقيقة 87.





ورفع الوداد رصيده إلى 52 نقطة بفارق نقطة خلف الرجاء المتصدر، فيما تجمد رصيد أولمبيك آسفي عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.





وفي باقي المباريات، فاز اتحاد طنجة على المغرب التطواني 1 / صفر، وأولمبيك خريبكة على رجاء بني ملال 1 / صر، ونهضة الزمامرة على نهضة بركان 2 / 1 ،والفتح الرباطي على سريع وادي زم 3 / 1.



