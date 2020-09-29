وزير المالية الألماني: الديون لن تصل إلى مستوى الأزمة المالية السابقة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قال وزير المالية الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إن عبء الديون على ألمانيا نتيجة لوباء فيروس كورونا لن يصل إلى المستوى الذي وصل إليه في الأزمة المالية قبل عقد من الزمن، وسيظل يبدو أفضل من نظراء ألمانيا في مجموعة السبع من قبل.

كان شولتز يقدم للبرلمان مشروع ميزانية 2021 الذي يتوقع اقتراضًا كبيرًا للعام الثاني على التوالي حيث تعمل ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، على الحد من التداعيات الاقتصادية لجهود احتواء COVID-19.

لقد أخرجت الأزمة الحكومة عن مسارها في الحفاظ على ميزانيتها متوازنة، وهو أمر يدعو للفخر لفترة طويلة. بعد ست سنوات من عدم الاستقرار، تقترض 217.8 مليار يورو (253.7 مليار دولار) هذا العام لتمويل حزم الإنقاذ والتحفيز وتغطية النقص المتوقع في الإيرادات الضريبية. في العام المقبل، تخطط لاقتراض 96.2 مليار يورو أخرى.

وقال شولتز للمشرعين: "إذا لم نتحرك، فسيتعين علينا استخدام المزيد من الأموال، وفي نفس الوقت تبدبد مستقبل بلدنا". وأشار إلى أن عبء الديون في ألمانيا انخفض إلى أقل من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وأضاف أن "نسبة الدين لن ترتفع إلى المستوى الذي كانت عليه في الأزمة المالية الأخيرة". في ذلك الوقت، ارتفعت ديوننا إلى أكثر من 80٪ من الناتج الاقتصادي ؛ هذه المرة، وفقًا للحسابات الحالية، سنرتفع إلى حوالي 75-76٪... وهذه علامة جيدة على أننا سننجح في خفض نسبة الدين هذه مرة أخرى في السنوات القادمة ".

وأضاف شولتز انه، بالمقارنة مع أقران ألمانيا في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، "ستكون نسبة ديوننا بعد الأزمة أقل مما كانت عليه في جميع هذه البلدان قبل الأزمة".

تدعو خطة ميزانية 2021 إلى إنفاق 413.4 مليار يورو العام المقبل، بانخفاض عن الارتفاع غير العادي لهذا العام والذي بلغ 508.5 مليار يورو، وهو رقم تضخم بسبب الإنفاق على حزم الإنقاذ.

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