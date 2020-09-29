رئيس جمعية المدارس الخاصة يكشف نسبة زيادة المصروفات (فيديو)

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية المدارس الخاصة، إن التعليم الخاص له تاريخ قديم في مصر، ومتواجد منذ الخمسينيات بهدف معاونة الدولة في استيعاب الطلاب، موضحًا أن الكثافات في بعض المحافظات وصلت لـ 100-110 طالب.





وأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن التعليم الخاص يستوعب 3 مليون طالب، ويشغل عمالة ويقوم ببناء مدارس، وما يقوم به دور وطني قومي من الدرجة الأولى.





وتابع رئيس جمعية المدارس الخاصة، أن أغلب المشكلات والشكاوى التي ترد للجمعية عن المصروفات المدرسية، معقبًا: "مشكلة ولي الأمر أنه معتقد أن المدرسة بتزود المصروفات"، مشددًا على أنه لا تستطيع مدرسة خاصة التحكم في المصروفات المدرسية المقررة من وزارة التربية والتعليم.





ولفت "علام"، أن المصروفات يتم تحديدها حسب نفاقات المدرسة وعدد الطلاب بها، لافتًا إلى أن هناك قرار وزاري بزيادة مصروفات المدارس للعام الدراسي 2020-2021 اللي مصروفاتها 2000 جنيه تزيد بنسبة 25%، ومن كانت مصروفاتها 2000-3000 جنيه تزيد بنسبة 20%، ومن 3000-5000 جنيه تزيد بنسبة 15%، ومن 5000 إلى 1000 جنيه تزيد بنسبة 10%، وأكثر من 10 آلاف جنيه تزيد بنسبة 7%.





وأعلن جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، بشأن شكاوي عدد من المواطنين على إجبارهم على دفع الرسوم والمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة.





وأضاف "طلعت" في طلبه، المقدم 16 سبتمبر الجاري، أن هناك إجبارًا للأسر المصرية مع الإعلان عن بدء العام الدراسي الجديد علي دفع جميع الرسوم الدراسية بشكل كامل دون منح فرصة التقسيط، مثلما كان يتم في الأعوام السابقة ووفق ما تتيح القوانين المنظمة.





وأشار النائب إلى أن هذا الأمر يُمثل مواصلة للاستغلال السيئ من المدارس الخاصة للأزمات التي تمر بها الدولة المصرية، والضغط علي المواطنين بأعباء جديدة، وهو الأمر الذي يتطلب التدخل من وزير التربية والتعليم وتفعيل جميع التحركات لتخفيف هذه الأعباء على المواطن.





ولفت "طلعت" إلى أنه يؤمن بأن وضع المدارس الخاصة له بعض الاعتبارات ولكن ليس على حساب المواطن وأسر الطلاب الذين يستهدفون في الأساس السعي نحو خدم تعليمية أفضل وبمستوي متطور، وبالتالي لا بد من الرقابة والمتابعة الدقيقة من الجهات المعنية لهذه الشكاوي والسعي نحو وضع حد للاستغلال السيئ من المدارس الخاص لأزمات الدولة المصرية والضغط على المواطن.



