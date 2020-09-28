جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة الثالثة









لازال دومينيك كالفيرت لوين نجم نادي إيفرتون الإنجليزي يتصدر جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 أهداف وذلك مع اقتراب انتهاء الجولة الثالثة من مسابقة الدوري لموسم 2020/2021.





واقتربت منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021 من الانتهاء بأخر مباراتين في الجولة ستلعبان اليوم الأحد 28 سبتمبر وهما مباراة أستون فيلا ضد فولهام ومباراة ليفربول وأرسنال.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي يطولة الدوري الإنجليزي الممتاز:





- دومينيك كالفيرت لوين.. 5 أهدف





2- هيونج مين سون .. 4 أهداف





3- داني إينجز .. 3 أهداف





4- محمد صلاح .. 3 أهداف





5- ويلفريد زاها .. 3 هدف





6- نيل موباي .. 3 أهداف





7- جيمي فاردي .. 2 أهداف





8- أليكسندر لاكازيت .. 2 أهداف





9- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 أهداف



