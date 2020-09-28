جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة الثالثة
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:24 ص
حسام مجدي
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لازال دومينيك كالفيرت لوين نجم نادي إيفرتون الإنجليزي يتصدر جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 أهداف وذلك مع اقتراب انتهاء الجولة الثالثة من مسابقة الدوري لموسم 2020/2021.
واقتربت منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021 من الانتهاء بأخر مباراتين في الجولة ستلعبان اليوم الأحد 28 سبتمبر وهما مباراة أستون فيلا ضد فولهام ومباراة ليفربول وأرسنال.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي يطولة الدوري الإنجليزي الممتاز:
- دومينيك كالفيرت لوين.. 5 أهدف
2- هيونج مين سون .. 4 أهداف
3- داني إينجز .. 3 أهداف
4- محمد صلاح .. 3 أهداف
5- ويلفريد زاها .. 3 هدف
6- نيل موباي .. 3 أهداف
7- جيمي فاردي .. 2 أهداف
8- أليكسندر لاكازيت .. 2 أهداف
9- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 أهداف
10- باتريك بامفورد .. 2 أهداف