جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة الثالثة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:24 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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لازال دومينيك كالفيرت لوين نجم نادي إيفرتون الإنجليزي يتصدر جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 أهداف وذلك مع اقتراب انتهاء الجولة الثالثة من مسابقة الدوري لموسم 2020/2021.

واقتربت منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021 من الانتهاء بأخر مباراتين في الجولة ستلعبان اليوم الأحد 28 سبتمبر وهما مباراة أستون فيلا ضد فولهام ومباراة ليفربول وأرسنال.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي يطولة الدوري الإنجليزي الممتاز:

- دومينيك كالفيرت لوين.. 5 أهدف

2- هيونج مين سون .. 4 أهداف

3- داني إينجز .. 3 أهداف

4- محمد صلاح .. 3 أهداف

5- ويلفريد زاها .. 3 هدف

6- نيل موباي .. 3 أهداف

7- جيمي فاردي .. 2 أهداف

8- أليكسندر لاكازيت .. 2 أهداف

9- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 أهداف

10- باتريك بامفورد .. 2 أهداف

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