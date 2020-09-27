بأمر الرئاسة.. المخرج مراد منير ينتقل لإحدى مستشفيات القوات المسلحة لتلقي العلاج

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوضح يوسف نجل المخرج المسرحي مراد منير، عن تفاصيل حالة والده الصحية بعدما تعرض لجلطة في المخ، وذلك من خلال والده الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر يوسف صورة لوالده، وعلق عليها قائلًا: "بابا اتنقل مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعى في العجوزة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية و النقابة،دعواتكم،{وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} صدق الله العظيم".

وتُعد مسرحية "الملك هو الملك" من أشهر أعماله المسرحية، كما أنه تولى إخراج العديد من المسرحيات منها :"منين أجيب ناس، ملك الشحاتين، سي علي وتابعة قفة، الدخان، الشحاتين، زيارة سعيدة جدا، الايام المخمورة، لولي، اتنين في قفة".

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