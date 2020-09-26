رئيسة مدينة سقاجا تكشف الاستعدادات لمواجهة فصل الشتاء (فيديو)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الاستعدادات لمواجهة السيول التي قد تحدث خلال فصل الشتاء، موضحة أنهم يقومون بالمرور على مخرات السيول بمدينة سفاجا.

وقالت "هدى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TEN" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء السبت، إن مدينة سفاجا تحتوي على 6 سدود على الطرق الرئيسية الثلاث بالمدينة، معلقة: "بنطمن على جاهزيتهم أسبوعيا"، منوهة بأنهم يرسلون بيان لمحافظ البحر الأحمر بشكل يومي عن الوضع.

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أكد نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، أن مصر لم تتعرض لأية فيضانات منذ إنشاء السد العالي، موضحًا أن الفيضان الحالي هو صناعي لتجديد نشاط النهر وغسله من التلوث خاصة في فرع رشيد باعتباره أكثر أماكن النيل تلوثُا.

وقال "نور الدين" خلال تصريحات صحفية: "ما يحدث الآن فيضان صناعي عبارة عن تدفقات مقننة من صنع الإنسان بسبب وفرة العائد المائي بعد ملئ بحيرة السد العالي بدل ما فقدها".

وأضاف "أن ما يحدث حاليًا هو تجديد نشاط النهر وغسيله من التلوثـ، وهناك بعض الجزر مثل جزر الوراق أو الدهب أو فيلة في أسوان وكذلك أراضي طرح النهر من الممكن أن تتأثر ولذلك صدرت التحذيرات لأن المياه التي ستأتي من السد العالي ستأخذ من 10 إلى 12 يوم".

وتابع "فرع رشيد هو الأكثر تلوثا ولذلك يحتاج إلى غسيل وقدرت الاراضي التي ستغمر عليه بحوالي 1200 فدان وفقط 9 أفدنة على فرع دمياط، وارتفاع المياه لن يزيد عن 80 سنتيمتر، وصدرت التحذيرات حتى ينقل المواطنين المخالفين الذين اعتدوا على أراضي طرح النهر مواشيهم وزراعتهم بعيدًا عن هذه المناطق، وبعد غسل فرع رشيد لن نشاهد نفوق آخر للأسماك في فصل الصيف المقبل".

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