طبيب ذكورة: خضوبة الرجال تتضائلت آخر 60 عامًا (فيديو)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عمر الأهواني، أستاذ مساعد الذكورة بطب القصر العيني، ان مشاكل العلاقة الزوجية التي تشمل ضعف الانتصاب أو مشاكل سرعة القذف بدأت تزيد بصورة كبيرة، وأصبحت أشهر أسباب الانفصال في الوقت الراهن.

وتابع "الأهواني"، خلال لقائه ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم الخميس، أن تحليل السائل المنوي على مدار الـ60 عامًا يقل بشكل مستمر كل 10 سنوات، لافتًا إلى أن هناك تضائل في خضوبة الرجل بصورة متسارعة جدًا، وهذا يرجع إلى التلوث في البيئة سواء في الطقس أو الغذاء.

ولفت إلى أن الخصية من الخلايا الحساسة جدًا في جسم الرجل، وتتأثر جدًا بأي شيء، موضحًا أن تأخر سن الزواج يؤدي إلى مشاكل في الإنجاب، خلاف العلاقات الجنسية غير الشرعية تؤدي إلى التهابات تقلل الخصوبة.

ويعتبر الجزر واحدًا من أهمّ أنواع الثمار النباتية الجذرية التي تتبع لجنس الجزر وتنتمي للفصيلة الخيمية من النبات، حيث ينمو في التربة ذات الأنواع والألوان المتعدّدة، ويُزرع في مناطق عديدة حول العالم، ويعدّ من النباتات المتوفّرة بشكل دائم طوال السنة.

ما هي استخدامات الجزر؟

يُستخدم الجزر في مجالاتٍ عديدة، بما في ذلك كل من المجال الغذائي، حيث يدخل في تحضير الأطباق الغذائية المختلفة، كما يتمّ تناوله على شكل مشروب طبيعيّ، فضلًا عن دخوله في المجال العلاجي، حيث يقيّ من الأمراض المختلفة، ويُعزّز من الصّحة البدنية والنفسية، وذلك بفضل تركيبته الطبيعيّة الغنية بالعديد من العناصر الهامة، على رأسها كلّ من الكربوهيدرات، والألياف، والفيتامينات المتعددة، والأملاح القلوية والأحماض الأمينية، والمركبات البروتينية، ونظرًا لأهميته تعرف على أهم فوائده.


ما هي فوائد الجزر بشكل عام؟

فوائد أكل الجزر يوميًا يُنصح بتناول الجزر بشكل معتدّل يوميًا، لضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة منه، حيث تتمثّل أبرز فوائده فيما يأتي:-

يقوّي العظام والمفاصل والعضلات، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين د الذي يحقّق الامتصاص الأفضل لعنصر الكالسيوم في الجسم.

يقوّي بنية الجسم، ويضمن النموّ السليم له، كونه غنيًا بالعناصر البروتينية الهامّة.

يضبط مستوى ضغط الدم، وذلك بفضل احتوائه على الأملاح القلوية الهامّة، على رأسها البوتاسيوم.

يعدّ مثاليًا للحصول على بشرة نضرة وخالية من المشاكل، كونه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات الهامة لهذا الشأن، على رأسها فيتامين أ الذي يقاوم البقع والندوب ويزيل كافّة التصبّغات عن البشرة، وخاصّة تلك الناتجة عن أشعة الشمس.

يُحسّن الحالة المزاجية، ويقيّ من الاكتئاب، وذلك بفضل مذاقه اللذيذ.

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