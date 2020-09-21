رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في افتتاح الدوري الإيطالي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:29 ص
رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي
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تألق كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس في بداية الموسم الجديد بشكل رائع، وساهم في فوز فريقه على سامبدوريا بالدوري الإيطالي موسم 2020-2021.

 

سجل أهداف "السيدة العجوز" ديان كولوسيفسكي، وليوناردو بونوتشي، وكريستيانو رونالدو، في الدقائق 13 و78 و88.

 

وذكرت شبكة أوبتا المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سجل للموسم 19 توالياً، على مستوى الدوريات الأوروبية.

 

يذكر أن يوفنتوس حصد 3 نقاط في بداية مشواره للدفاع عن لقب الدوري، وفي أول اختبارات المدرب الجديد أندريا بيرلو.

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