غدًا.. وزير التموين يفتتح معرض "أهلا مدارس"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
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يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الأحد معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء  وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى وتوفير أدوات التعقيم وكمامات وقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.


كما ستتولى وزارة الصحة عملية الإشراف على تعقيم المعرض بجانب سيتم زيادة عدد الممرات بالمعرض لتنظيم عملية سير الزوار دون تزاحم وبعيدا عن اى تكدسات .

ويتضمن المعرض كافة المستلزمات المدرسية للطلاب فى المراحل التعليمة المختلفة من الزى المدرسى والشنط المدرسية بأسعار مخفضة لا تقل عن 20% ، وسيبدأ سعر الشنط المدرسية من 50 جنيها فأكثر وفقا لنوع الشنطة بجانب تخصيص جناح لطرح المستلزمات الغذائية من جبن وألبان وعصائر ومربات وكافة المواد الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطفل" وستقوم وزارة التموين بتكثيف الرقابة عاى مداخل المعرض لمنع دخول تجار التجزئة المعرض للاستحواذ على المستلزمات المدرسية حيث سيتواجد مفتشو الوزارة لمتابعة عمليات البيع للمواطنين فى ظل توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب المراحل التعليم المختلفة.

 
وتنظم وزارة التموين المعرض للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، وأن هذا العام شهد تنسيقًا كاملًا مع وزارة الصحة بشأن تداعيات فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية في كل هذه المعارض سواء بدخول المواطنين وأولياء الأمور بالكمامات وتوفير المعقمات داخل المعارض والتخلص من أي مخلفات أو نفايات بالتنسيق مع مديرية الصحة داخل المحافظات المعنية.


 

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