محافظ بني سويف: أسعارنا الأقل في التصالح والإقبال ممتاز (فيديو)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، إن تسعير المصالحات في مخالفات البناء في محافظة بني سويف يعد من اقل الأسعار في المحافظات المصرية.

وتابع "غنيم"، خلال تصريحه لبرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن السعر في بني سويف كان عادلًا حتى قبل دعوات تخفيض الأسعار، مردفًا: "مع هذا تم عمل تخفيض ما بين 15 إلى 40 %".

وأكد محافظ بنى سويف، أن الإقبال ممتاز في المحافظة على تقديم طلبات التصالح، حيث تجاوز عدد من تقدم بالتصالح 72 ألف طلب حتى الآن، مشيرا إلى أن المواطن لديه الوعي الكافي الذي يدفعه للتصالح وتقنين وضعه.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الأراضي الزراعية.

وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء كما يلي:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.

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مخالفات البناء مخالفات البنا قيمة التصالح بوابة الفجر الفجر

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