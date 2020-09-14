تعرف على أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020 شروط الحصول عليه

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:33 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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تعرف على أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020 شروط الحصول عليه 

تعدى الأزمات في الفترة الأخيرة من اكثر ما أثر على الحالة الاقتصادية لبعض الأشخاص وجعل البعض منهم لا يستطيعون الحصول على قوت يومهم، لذلك كعادة الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل راحة المواطن والسعي الى ان يصل الى أفضل مستوى معيشي، لذلك عملت الحكومة على تخصيص جزء من الأموال تحت مسمى معاش التكافل والكرامة ، وبعد التقديم فيه بدء العديد من الاشخاص يبحثون عن اسماء المستفيدين من هذا المعاش، وسنحاول ان نوفيكم بكل ما هو جديد عن طريقة الاستعلام و أسماء المستفيدين.

معاش تكافل وكرامة 
بعد ظهور الأزمات الاخيره بدأت الحكومة في عمل هذا المعاش من أجل المواطنون الذين لا يملكون مايسد احتياجاتهم،  ويجعلهم يعيشون عيشه طيبه ولكن وضعت الحكومة بعض الشروط من أجل الحصول على هذا المعاش سنعرفها فيما بعد.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 
ربما الشروط ليست صعبه او كما يتخيلها الجميع ولكنها شروط تناسب الحصول على هذا المعاش ومن هذه الشروط :

- أن يكون المتقدم لا يملك مرتب اكثر من 400 ريال 
- أن يكون المتقدم اذا كان لديه اطفال لابد أن يقدم اثبات ان هم أقل من ثمانية عشر عام .
- أن تكون المتقدمة من المطلقات الارامل الذين ليس لديهم عائل.
- أن لا يتم اثبات ان هذا الشخص يأخذ معونات من جهات أخرى.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة في منتهى السهولة كل ما عليك ان تفعل الاتي:

- ان تدخل الى موقع وزارة التضامن عن طريق جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول في هذه الصفحة عن طريق كتابة رقم الهويه الخاصه بك او الكود الخاص بك.
- بعد ذلك  تبدأ في كتابة بياناتك الشخصية و ستظهر لك النتيجة على الفور .

تعرف على أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020 شروط الحصول عليه 

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