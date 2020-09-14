نجم بيراميدز يرفض عرض الزمالك

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:02 م
بيراميدز
بيراميدز
أمل الحلفاوي
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جدد نادي الزمالك رغبته في استعادة خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عمر جابر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى عمر جابر لاعب الزمالك السابق، رفضه للعودة إلى صفوف القلعة البيضاء، مبديا عدم رغبته في التفاوض من الأساس.

ويأتي ذلك لقلة المقابل المالي الذي سيتقاضاه في الموسم مع الزمالك في حال التعاقد مع القلعة البيضاء.

وأكد جابر في جلسته مع عدد من لاعبي بيراميدز، على أنه لا يفضل العودة إلى الزمالك في الوقت الحالي في ظل ارتياحه بناديه الحالي.

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