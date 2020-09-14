أسامة كمال يرد على متحدث العدالة والتنمية التركي: جيشنا لن ينخدع (فيديو)

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مستشار حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتبع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحدث بأن وصف التواصل بين القاهرة وأنقرة بالضروري، رغم الخلافات بين البلدين، ووصف الجيش المصري بالشقيق، متهمًا الإمارات وفرنسا بتحريض مصر على محاربة أنقرة.





وتابع "كمال"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثننين، أن الجيش والشعب المصري لن ينخدعا بمدعبات "أقطاي"، وإذا فرض علينا القتال سنخوضه رغم أننا لا نريد الحرب، معقبًا: "فاكر أنك تقدر تفرق بين الرئيس والجيش المصري أنسى يا أقطاي".





وكان قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تدعم جميع الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية، والتوصل لحل ليبي- ليبي يؤدي لخروج ليبيا من الازمة التي عانت منها والتي كان لها تكاليف باهظة علي الشعب الليبي ومقدراته، وهناك جهود تبذل من قبل حوارات تتم في المغرب بشكل مباشر وغير مباشر.





وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن مصر ليس لها أي تحفظ في هذا الصدد، وتؤكد على وجدة الأراضي الليبية واستقرارها، والاتساق الكامل مع مقررات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن واتفاق الصخيرات، وتطبيقه التطبيق الكامل والأمين، والبعد عن أي أطراف خارجية من شأنها أن تزكي الصراع وتزيد من معاناة الشعب الليبي الشقيق.





وتابع وزير الخارجية، أن تدخل مصر كان بهدف تثبيت الوضع العسكري وعدم تفاقمه، واتاحة الفرصة أمام كافة الاطراف الليبية للارتكان للحل السلمي الليبي الليبي، مشددًا على أن هناك تدخلات خارجية تسعى لترسيخ وضعها على الأراضي الليبية، منوهًا سياسات تركيا توسعية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة، وإذا لم تتوافق التصريحات التركية مع أفعال فلا أهمية لها.



