أحمد موسى: "أي مواطن في القرى يلاقي سعر متر التصالح أكثر من 50 جنيهًا يبعتلي رسالة فورًا"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:03 م
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يوضح إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، في حي شرق شبرا الخيمة يمحافظة القليوبية.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد: "أي مواطن في القرى ذهب للتصالح ووجد سعر متر التصالح أكثر من 50 جنيهًا، يبعت لي رسالة فورًا"، مؤكداً أن هذا الكلام ينطبق على منازل القرى مهما كانت المساحة.

ولفت أحمد موسى إلى أن آخر موعد لتقديم طلب التصالح ودفع الجدية هو 30 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن قيمة الأرض انخفضت بعد قانون التصالح في مخالفات البناء، بسبب وقف أعمال البناء.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

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