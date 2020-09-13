وزيرة الصحة تكشف مفاجأة سارة عن فيروس كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن فروس كورونا أصبح أقل شراشة، معلقة: "شراسة الفيروس مش هي هي.. والعالم كله يشهد تغير في طبيعة الفيروس".

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن معدل الإصابات على مستوى العالم يرتفع، ومعدل الوفيات ينخفض، وهذا نتيجة قلة شراسة الفيروس، وتطوير بروتوكولات العلاج، ووعي المواطنين.

وأضافت أن أعراض الإصابة بالفيروس لم تتغير سواء في مصر أو العالم، والبعض يصابوا بأعراض تتعلق بالجهاز الهضمي، مؤكدة أن الفيروس يشهد تراجع ملحوظ في الشراسة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 83261 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و5627 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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