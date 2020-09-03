وزير الدفاع يلتقى نائب رئيس المفوضية الأوروبية

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد جوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ورئيس مجلس الدفاع بالإتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.





تم خلال اللقاء تناول الأوضاع الأمنية بالمنطقة ذات التأثير على كلًا من مصر والإتحاد الأوروبى وكذا التعاون المشترك فى مجال الدفاع.





وأعرب القائد العام عن تقديره للعلاقات التى تجمع بين مصر والإتحاد الأوروبى بإعتبارها علاقات ذات طبيعة إستراتيجية تقوم على التعاون بين شركاء لتحقيق الإستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط، خاصة وأن الإتحاد الأوروبى يعد من أهم شركاء مصر فى عملية أمن وإستقرار المنطقة، فضلًا عن أن العلاقات بين مصر ودول الأعضاء تتسم بأهمية كبرى سياسيًا وعسكريًا وإقتصاديًا.





من جانبه، أكد السيد جوزيف بوريل على أهمية إستمرار التنسيق المشترك مع مصر، والتعاون معها لتحقيق الإستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط.



