رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
اتفق  3 مرشحين محتملين لانتخابات نادي برشلونة، وهم فيكتور فونت وجوردي فاري ولويس فرنانديز، إضافة إلى 8 مجموعات من المحيطين بالنادي، على عقد اجتماع اليوم الجمعة، لمناقشة سحب الثقة من الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته بالكامل التي تقدم بها فاري الأربعاء الماضي، ووجهوا دعوة عامة لجميع الشركاء في النادي للمشاركة في هذا الاقتراح ودشنوا استفتاء عبر الإنترنت للتصويت من خلاله.


وتقدم جوردي فاري، أحد الأسماء التي تنوي الترشح  لانتخابات النادي المقبلة، بمذكرة لسحب الثقة من الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته بالكامل، في مكاتب النادي الكتالوني الأربعاء الماضي.

وأعلن فاري، الذي حصل قبل الانتخابات الأخيرة على 2033 توقيعا من أصل 2534 اللازمة ليكون مرشحا، عن هذه الخطوة في تغريدة قال فيها إن "بارتوميو ومجلس إدارته لا يمكن أن يكونوا مسؤولين عن النادي لمدة دقيقة أخرى. لقد حان وقت الأفعال وليس الكلمات".

وتأتي هذه التحركات كرد فعل على قرار نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي بمغادرة النادي هذا الصيف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي فيكتور فونت رحيل ميسي برشلونة انتقالات

أخبار تهمك

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تعرف على مصير ميسي في حال رحيله دون موافقة برشلونة

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية بين ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

منذ 34 دقيقة

باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مُغريًا لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أزارو يفاجئ الأهلي بطلب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يعلن تعاقده مع الدبابة السنغالية

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي ينصب كمين جديد لميسي

منذ ساعتين

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس برشلونة يوجه رسالة لميسي

أزمة نارية بين ميسي وبرشلونة

أخبار برشلونة اليوم: دليل جديد على فوز ميسي بالكرة الذهبية.. وصدمة لرونالدو.. وتحديد خليفة بيكيه

فضيحة جديدة تهدد برشلونة

تسونامي يضرب برشلونة.. ومذبحة مرتقبة في الكامب نو

سر قرار ميسي تجميد المفاوضات مع برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

أحمد فتحي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

09:05 م

رئيس برشلونة يتلقى ضربة موجهة بسبب ميسي

10:30 م

عاجل.. إقالة جديدة في برشلونة بسبب ميسي

08:56 م

بالأسماء.. الأهلي يدرس ضم 3 صفقات قوية في الميركاتو الصيفي

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى