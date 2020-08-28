أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-8-2020.. عودة التذبذب للمعدن الأصفر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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أسعار الذهب فى مصر

عادت حالة التذبذب بأسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الجاري، لتستقر فى بداية التعاملات اليوم الجمعة  وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب الآن 

سعر الذهب عيار 18 : 725.15 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 846 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 966.85 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب : 6768جنيهًا

أسعار الذهب العالمي:

خسائر حادة أصابت أسعار الذهب بنهاية التعاملات الخميس، مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية بعد تغيير سياسة الفيدرالي.

وتعرض المعدن الأصفر للضغط بعد أن أعلن الفيدرالي الأمريكي تحولاً جذرياً في السياسة النقدية بالسماح للتصخم بالتسارع أعلى المستهدف البالغ 2 بالمائة بشكل معتدل.
 

وعلى الجانب الاقتصادي، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لكن بأقل من التوقعات.

فيما كشفت البيانات عن خفض تقديرات انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني ليتراجع بنحو 31.7 بالمائة، في حين ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار للشهر الثالث على التوالي.

 

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر  بنسبة 1 بالمائة إلى 1932.60 دولار للأوقية فاقداً 19.90 دولار

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بأكثر من 1.2 بالمائة إلى 1930 دولاراً للأوقية، فاقداً نحو 23.50 دولار.

 

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 93.087

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