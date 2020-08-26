أول تصريح لـ "غربال" نقيب البيطريين الجديد بالبحيرة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أعلنت قبل قليل، اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين بمحافظة البحيرة، فوز الدكتورة صفاء غربال وكيل مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بمنصب نقيب البيطريين بالبحيرة.

وأكدت "غربال" أن برنامجها الانتخابي المطروح يتضمن العديد من المحاور التي تهدف إلي توفير حياة كريمة من أجل نقابة قوية ومتميزة، أهمها تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل بشكل منتظم لصقل خبرات الأطباء البيطريين والتوعية بأحدث ما توصل له العلم في هذا المجال، مساعدة الزملاء في إنهاء إجراءات التسجيل في الدراسات العليا بمختلف الجامعات، توفير فرص عمل حقيقية ومتميزة في القطاع العام والخاص لتوفير حياة كريمة لأعضاء النقابة.

وأضافت "غربال" قائله: سوف أسعي إلي تخصيص حصة من وحدات الإسكان بالبحيرة، وكذلك تخصيص قطعة أرض لإنشاء مساكن جديدة للأعضاء حديثي التخرج والزواج، وكذلك التعاقد مع شركات السيارات من أجل مساعدة الزملاء لشراء سيارات حديثة بتسيهلات كبيرة بالتقسيط في السداد، وبالنسبة للجانب الصحي فسوف نقوم بمشاركة زملائي بالنقابة بانشاء مشروع علاجي للأطباء البيطريين من خلال التعاقد مع المستشفيات الجامعية والخاصة ومراكز للأشعة ومعامل التحاليل الطبية والعيادات الخاصة والصيدليات، وكذلك إنشاء صندوق لمساعدة الزملاء في حالة تعرضهم لظروف طارئة، وإنشاء جمعية استهلاكية للأطباء البيطريين بأسعار جملة الجملة.

وأوضحت "غربال" أنه فيما يخص الجانب الثقافي والترفيهي فسوف تسعي إلي تنظيم رحلات فردية وأسرية للمحافظات الساحلية والمصايف بأسعار مدعمة، وعقد المسابقات الثقافية والدينية في كافة المناسبات وتوزيع الجوائز، وكذلك تنظيم رحلات الحج والعمره بتكلفة مخفضة.

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