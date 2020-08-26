لجنة مكافحة كورونا: اقتربنا من تسجيل صفر إصابات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن مصر في مرحلة انخفاض إصابات فيروس كورونا.

وتابعت "العسال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "اقتربنا من رقم صفر إصابات بفيروس كورونا".

وأشارت إلى أن شدة الإصابات في مصر انخفضت، حيث أن حدة الإصابات في مصر كانت أقل حدة من البلدان الأخرى، وأن البروتوكول العلاجي في مصر أثبت كفاءته في مواجهة فيروس كورونا، معلقة: "كنا في منظومة متكاملة ضد فيروس كورونا".

وقالت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن مصر اتخذت خطوات استباقية ساعدتها في مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت الدكتورة جيهان العسال: "مستعدون للمواجهة إذا حدثت موجة ثانية لفيروس كورونا"، لافتة إلى أن الإصابات انخفضت ولكن فيروس كورونا ما زال موجودًا، متابعة: "تفرغنا لعمل مسح حول كافة الأبحاث الخاصة بالفيروس، ونستعد مبكرًا لحدوث موجة ثانية لكورونا"، مؤكدة أنه يجب على المواطنين اتخاذ المحاذير والإجراءات الاحترازية؛ لأن الفيروس ما زال موجودًا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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