شاهد.. "التاكسي الأبيض": "أبليكشن مصري 100% لسائقي السيارات الكهربائية الجديدة"

وجه محمود عبدالحميد، رئيس جمعية التاكسي الأبيض، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال لتقديم منظومة كاملة من السيارات الكهربائية تليق بالشعب المصري.





وقال "عبدالحميد"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة وقليلة التكاليف وصيانتها أرخص بكثير من السيارات العادية.





وأشار رئيس جمعية التاكسي الأبيض، إلى أن هناك 380 ألف تاكسي من بينهم 120 ألف تاكسي أبيض في القاهرة الكبرى، موضحًا أن هناك ما يقرب من المليون سيارة تاكسي لم يتم تطويرها منذ فترة طويلة.





وأوضح، أن السيارات الكهربائية الجديدة التي ستتولى شركة النصر تصنيعها بالشراكة مع الشركة الصينية ليست جديدة ولكنها أثبتت كفاءتها بشكل واضح.





وتابع: "هذه السيارات الجديدة لن تدار بشكل فردي، وسيتم عقد دورات تدريبية للسائقين وسيكون لهم يونيفورم وعليها نمبر كود وأبليكشن مصري 100%".





واقترح رئيس جمعية التاكسي الأبيض، أن يكون أسفل الكباري الجديدة التي تعمل مصر على تشيدها حاليًا كبائن لشحن هذه السيارات على غرار ما يحدث في الدول الاوروبية.





وتعتبر السيارات الكهربائية، مهمة للغاية في سوق السيارات المستعملة في مصر، لأنها تتميز بتكلفتها المنخفضة، بالإضافة إلى قدرتها على الاحتفاظ بمواصفاتها المميزة لمدة أطول من سيارات البنزين.





وقرر مجلس الوزراء العام الماضي بإعفاء السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، كما اتخذ بعض الخطوات المهمة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال إبرام مذكرات تفاهم وأطر للتعاون مع عدد من الكيانات الصناعية الكبرى.





خطة دعم انتشار السيارات الكهربائية

كما أعلنت وزارة قطاع الأعمال مؤخرًا عن خطة دعم وانتشار السيارات الكهربائية، والتي تتضمن ثلاث محاور تتمثل في إقامة محطات كهربائية للشحن بسعر التكلفة، وتقديم دعم نقدي للمشتري، كذلك تمويل لمدة تتراوح بين 5 و6 سنوات لتحويل التاكسي من الوقود التقليدي للكهرباء.





ودخل في الشارع المصري منذ الربع الأول من 2018 وحتى الآن نحو 564 سيارة كهربائية تقريبًا، وفقًا لإحصائيات صادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، وفميا يلي مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في السوق المصري.





مواصفات وأسعار سيارة زوتي E200

تتميز سيارة زوتي E200 الهاتشباك ذات 3 أبواب صغيرة الحجم بحصولها على بطارية عالية الطاقة سعة 24.5 كيلو واط ساعي لإنتاج قوة 82 حصان وعزم 165 نيوتن.متر من محرك كهربائي.





وتحتاج بطاريتها إلى حوالي 12 ساعة للشحن البطيء وحوالي 45 دقيقة للشحن السريع بنسبة 80% من أجل السير لمسافة 220 كم.

وعن سعر سيارة زوتي E200 فى سوق المستعمل، فيبلغ نحو 350 ألف جنيه كمتوسط.





مواصفات وأسعار سيارة نيسان Leaf

ننشر مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في مصر





محرك سيارة نيسان Leaf الكهربائية، بقوة 147 حصان، وتعمل السياراة ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 40 كيلووات في الساعة، وتتوفر منه نسخ بمحرك أكثر قوة ينتج 214 حصان، مع بطاريات تضخ طاقة بمعدل 62 كيلووات في الساعة.