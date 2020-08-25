دليل جديد على إنتقال ميسي إلى إنتر ميلان









اعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني رغبته النهائية في عدم الاستمرار داخل البيت الكتالوني خلال الموسم المقبل.





ووفقاً لصحيفة " لاغتزيتا ديللو سبورت " فإن النجم الأرجنتيني كان قد اشتري فيلا قرية جدًا من مقر نادي إنتر ميلان الإيطالي.





وكان النيراتزوري قد ابدي رغبه قوية في التعاقد مع النجم الأرجنتيني من أجل تدعيم المشروع الجديد للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من أجل حصد لقب الكالتشيو، بالإضافة إلى دوري ابطال اوروبا.





ويملك ميسي بند في عقدة يسمح له بالرحيل عن برشلونة، بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، فيما نفي النادي الكتالوني ذلك البند مؤكدا على حقوقهم الكاملة في بقاء النجم الأرجنتيني لموسم اضافي.





وأشارت الصحيفة الإيطالية أن في حال عدم الوصول إلى حل لبقاء ميسي إلى الكامب، سوف يضر جوزيب ماريا بارتوميو لبيع نجمه الاول مقابل 300 مليون يورو.



