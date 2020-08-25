عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:46 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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أعلن نادي الزمالك، موعد مباراتي الفريق الأبيض أمام الرجاء البيضاوي المغربي، والتي ستجمع الفريقين بنظام الذهاب والإياب، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأعلن النادي الأبيض عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن مباراة الذهاب بين الفريقين ستقام في المغرب يوم 25 سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 2 أكتوبر المقبل.

وحال تأهل الزمالك إلى النهائي الافريقي فسوف يواجه الفائز من الأهلي والوداد المغربي اللذين يلتقيان في نصف النهائي الآخر.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والمقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.


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