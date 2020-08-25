ديوكوفيتش يبلغ ثمن نهائي دورة سينسيناتي الأمريكية للتنس

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش الدور ثمن النهائي من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس.





وحقق المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بداية طيبة في دورة سينسيناتي الأمريكية، المقامة استثنائياً هذا العام في نيويورك، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، خلافاً للنمسوي دومينيك تييم، والألماني ألكسندر زفيريف، اللذين ودعا باكراً من الدور الثاني.





بعد عودته إلى الملاعب إثر فضيحة دورة أدريا في البلقان التي نظّمها واصيب على اثرها بفيروس كورونا، تجاوز ديوكوفيتش (33 عاماً)، بصعوبة الليتواني ريكارداس بيرانكيس 7-6 (7-2) و6-4.