كشف حساب فليك بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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نجح فريق بايرن ميونخ الألماني بقيادة مدربه هانسي فليك في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك عقب الفوز بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب النور في لشبونة. 

وجاء فليك صاحب الـ55 عامًا كمدرب مؤقت بدلا من نيكو كوفاتش بعد تذبذب النتائج في منتصف الموسم والخسارة الثقيلة أمام اينتراخت فرانكفورت بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد في الدوري الألماني. 

وحصل المدرب الألماني على ثلاث ألقاب مع بايرن ميونخ هذا الموسم "الدوري الألماني - كأس ألمانيا - دوري أبطال أوروبا".

وقاد هانسي فليك بايرن ميونخ في 36 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، وحقق الفوز في 33 مواجهة، وتعرض للهزيمة مرتين، وتعادل في لقاء وحيد. 

وسجل لاعبو بايرن ميونخ تحت قيادته 116 هدف، وخرج الفريق البافاري بـ19 مباراة شباك نظيفة. 

يذكر أن هذا هو اللقب الأول لبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا منذ نسخة 2013.

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فليك ‏بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان

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