شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة طقس اليوم الخميس، حيث تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.





وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد طقس مائل الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.





وأكدت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الخميس، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.





وتتوقع الهيئة أن تنخفض معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة لتصل الي 80%، مما يساهم في تحسين حالة الجو.





وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.





بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في نخل الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في طابا الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 38

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 42

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 34