"التموين": المخابز تخضع للمراقبة لضمان جودة ووزن رغيف الخبز

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال طلعت حسن، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن كافة المخابز تخضع لمراقبة لضمان جودة رغيف الخبز والأوزان، لافتا إلى أن الحكومة تتحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية للعاملين في المخابز دعما لهم.


وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تتحمل أكثر من 60 قرشا من سعر رغيف الخبز، مع الحفاظ على سعر رغيف الخبز 5 قروش، كما أن الدولة حريصة على تعدم تقليل كمية الخبز التي تعطى للمواطن وهم 5 أرغفة.

ونوه مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إلى أن هناك بعض المخابز كانت تقلل وزن الرغيف عن الوزن الذى تم تحديده، لافتا إلى أنه تم وضع العقوبات المشددة في حالة المخالفة وقد تصل إلى غلق المخبز أو سحب الحصة المحددة، متابعًا: "لم نرصد أي مشكلات أو شكاوى تتعلق برغيف الخبز".

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقدت عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوي الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز، ووفقا لمطالب نادى بها كثيرًا أصحاب المخابز، لإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه، حيث وافقت وزارة التموين على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وزيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخرًا، وسيتم التطبيق اعتبارًا من اليوم.



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