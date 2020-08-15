تعرف على حقيقة زيادة إصابات كورونا في مصر مرة أخرى (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
كشف الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، حقيقة زيادة أرقام إصابات فيروس كورونا في مصر مرة أخرى، قائلًا: "منقدرش نقول إن الأرقام هتتصاعد بشكل كبير إلا في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وتابع "حتة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "نسير في منحنى خاص بإصابات فيروس كورونا، وبدأ يكون هناك انخفاضًا في أعداد الإصابات اليومية، وخرجنا من مرحلة ذروة كورونا، وكان يجب على المواطنين زيادة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، أن المواطنين بدأوا في الاستهانة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مما جعل أعداد الإصابات تزيد مرة أخرى، متابعًا: "لسنا في موجة ثانية من فيروس كورونا، ولكن ما يحدث هو تكملة للموجة الأولى بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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