تعرف على حقيقة زيادة إصابات كورونا في مصر مرة أخرى (فيديو)

كشف الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، حقيقة زيادة أرقام إصابات فيروس كورونا في مصر مرة أخرى، قائلًا: "منقدرش نقول إن الأرقام هتتصاعد بشكل كبير إلا في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".





وتابع "حتة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "نسير في منحنى خاص بإصابات فيروس كورونا، وبدأ يكون هناك انخفاضًا في أعداد الإصابات اليومية، وخرجنا من مرحلة ذروة كورونا، وكان يجب على المواطنين زيادة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".





وأضاف أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، أن المواطنين بدأوا في الاستهانة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مما جعل أعداد الإصابات تزيد مرة أخرى، متابعًا: "لسنا في موجة ثانية من فيروس كورونا، ولكن ما يحدث هو تكملة للموجة الأولى بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".



