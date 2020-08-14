بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:05 م
برشلونة و بايرن ميونخ
برشلونة و بايرن ميونخ
بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

بث مباشر مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بشكلة الجديد بعد جائحة كورونا حيث سوف تلعب مباريات دور ربع النهائي من مباراة واحده بعكس السابق عندما كانت مباريات ربع النهائي ذهاب وعودة، وكان برشلونة قد تأهل لهذا الدور بعد تخطي عقبة نابولي الإيطالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين مجموع لقائي الذهاب والعودة، بينما تأهل بايرن ميونيخ بعد تخطي تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف، ويرغب العملاق الكتالوني في تحقيق التأهل للدور القادم من أجل تحقيق اللقب في النهاية، بينما يرغب بايرن ميونخ الألماني في إقصاء برشلونة والزحف نحو الأمام والفوز على باريس سان جيرمان والتأهل للدور المقبل من المسابقة القارية، والحصول على لقب البطولة الأهم والأعرق في النهاية.


مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري الابطال

يسعي الفريق الاسباني تعويض خساره الليجا الذي حصل عليها ريال مدريد ولكن اصطدم بالكبير الالماني في مباراة صعبة للغاية برشلونة قد حقق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما خسر اللقب من فريق ريال مدريد، بينما حقق بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني، وبأداء أكثر من رائع ومميز والحصول على أكثر خط هجوم في بطولة البوندسليجا.


مباراة برشلونة و بايرن ميونخ

برشلونة Vs بايرن ميونخ.
البطولة: دوري أبطال أوروبا (الدور ربع نهائي).
القنوات الناقلة: بي ان سبورت HD1+4K.
المعلق: حفيظ دراجي.


موعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ اليوم

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية. 
9:00 مساءاً بتوقيت مصر.
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين. 
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا. 
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان. 
10:00 مساءاً بتوقيت العراق. 
9:00 مساءاً بتوقيت السودان. 
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن. 
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا. 
8:00 مساءاً بتوقيت تونس. 
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر. 
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب. 
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت. 
10:00 مساءاً بتوقيت قطر. 
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر. 


تشكيل برشلونة اليوم

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا.

خط الوسط: روبيرتو، راكيتيتش، دي يونج.

خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان.


تشكيل بايرن ميونخ اليوم

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بينجامين بافارد – جيروم بواتنج – ديفيد ألابا – ألفونسو ديفيز

خط الوسط: ليون جوريتسكا – يوشوا كيميتش – توماس مولر

خط الهجوم: كينجسلي كومان – سيرجي جنابري – روبيرت ليفاندوفسكي

بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دور الربع النهائي برشلونة وبايرن ميونخ برشلونة و بايرن ميونخ برشلونة ضد بايرن ميونخ

أخبار تهمك

أول رد فعل من الخطيب على عقوبة كهربا لصالح الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رحيل رمضان صبحي يمنح قبلة الحياة لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن مفاجأة صالح جمعة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مرتضى منصور بعد عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خبير لوائح يكشف التفاصيل الكاملة لعقوبة كهربا وموقفه من الإستئناف

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

منذ حوالي 5 ساعات

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد رحيل رمضان.. الأهلي يحاول التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مالك معدية الموت بالبحيرة وآخرين

منذ ساعة و 11 دقيقة

سيف زاهر يكشف سبب انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

تفوق ألماني ومفارقة تاريخية.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد بايرن ميونيخ قبل موقعة دوري الأبطال (تقرير)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

04:40 م

بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة

05:02 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مالك معدية الموت بالبحيرة وآخرين

06:06 م

بعد رحيل رمضان.. الأهلي يحاول التعاقد مع نجم بيراميدز

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان