بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

بث مباشر مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بشكلة الجديد بعد جائحة كورونا حيث سوف تلعب مباريات دور ربع النهائي من مباراة واحده بعكس السابق عندما كانت مباريات ربع النهائي ذهاب وعودة، وكان برشلونة قد تأهل لهذا الدور بعد تخطي عقبة نابولي الإيطالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين مجموع لقائي الذهاب والعودة، بينما تأهل بايرن ميونيخ بعد تخطي تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف، ويرغب العملاق الكتالوني في تحقيق التأهل للدور القادم من أجل تحقيق اللقب في النهاية، بينما يرغب بايرن ميونخ الألماني في إقصاء برشلونة والزحف نحو الأمام والفوز على باريس سان جيرمان والتأهل للدور المقبل من المسابقة القارية، والحصول على لقب البطولة الأهم والأعرق في النهاية.









مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري الابطال





يسعي الفريق الاسباني تعويض خساره الليجا الذي حصل عليها ريال مدريد ولكن اصطدم بالكبير الالماني في مباراة صعبة للغاية برشلونة قد حقق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما خسر اللقب من فريق ريال مدريد، بينما حقق بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني، وبأداء أكثر من رائع ومميز والحصول على أكثر خط هجوم في بطولة البوندسليجا.









مباراة برشلونة و بايرن ميونخ





برشلونة Vs بايرن ميونخ.

البطولة: دوري أبطال أوروبا (الدور ربع نهائي).

القنوات الناقلة: بي ان سبورت HD1+4K.

المعلق: حفيظ دراجي.









موعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ اليوم





10:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

9:00 مساءاً بتوقيت مصر.

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا.

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان.

10:00 مساءاً بتوقيت العراق.

9:00 مساءاً بتوقيت السودان.

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن.

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءاً بتوقيت تونس.

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر.

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب.

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت.

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر.









تشكيل برشلونة اليوم





حراسة المرمى: تير شتيجن.





خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا.





خط الوسط: روبيرتو، راكيتيتش، دي يونج.





خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان.









تشكيل بايرن ميونخ اليوم





في حراسة المرمى: مانويل نوير





خط الدفاع: بينجامين بافارد – جيروم بواتنج – ديفيد ألابا – ألفونسو ديفيز





خط الوسط: ليون جوريتسكا – يوشوا كيميتش – توماس مولر



