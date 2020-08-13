مصطفى الصافي ينتهي من تسجيل أغنية "انتهت علاقتنا"

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انتهى المطرب السعودي مصطفى الصافي من تسجيل أحدث أغانيه التي تحمل اسم "انتهت علاقتنا"، تمهيدا لطرحها عبر المنصات الإلكترونية المختلفة خلال الفترة المقبلة.



أغنية "انتهت علاقتنا" باللهجة المغربية من كلمات الشاعر الغنائي ياسر السيداسي، ألحان وتوزيع سليم دويشات، وتم تسجيلها بأحد الأستوديوهات الخاصة.



وطرح مصطفى الصافي مؤخرا بالتعاون مع الملحن تركي الشريف والموزع محمد العامر أغنية "بالمصري" كانت من كلمات تركي الشريف، وهي إهداء للشعب المصري.



يذكر أن مصطفى الصافي شارك في عدد من الحفلات الغنائية قبل جائحة كورونا في السعودية والإمارات والقاهرة والمغرب وسويسرا مع كبار الفنانين منهم الفنان الكبير محمد عبده والفنان حسين الجسمي والفنان رابح صقر، وغيرهم، ويستعد لطرح أغنية باللون الخليجي العراقي تحمل اسم "على خير" من كلمات حامد الغرباوي، ألحان وتوزيع حاتم منصور، يبصر النور خلال الفترة المقبلة.