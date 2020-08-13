"حماية المستهلك" يكشف طريقة التعامل مع "مصروفات باص المدرسة"
الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:31 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحافلات المدرسية تعتبر خدمة لم تؤدى خلال فترة معينة بسبب ظروف أزمة كورونا، منوها بأن القانون يفيد في هذه الحالة أن أي انتقاص في الخدمة إما أن يعاد تقديمها، أو ترد قيمتها للمستهلك.
وناشد "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أولياء الأمور ترك الأمر للجهااز لإختيار التوقيت المناسب للإعلان عن القرار في هذه المسألة، منوها بأنهم سيصدرون القرار في الوقت الذي يضمن إعطاء كل طرف حقه.
وأشار إلى أنه سيتم ترحيل مصروفات "باص المدرسة" ليخصم من أي مصروفات أخرى، منوها بأنه فور صدور القرار رسميا ولا تلتزم به أي مدرسة، فأن ولي الأمر من حقه التوجه للجهاز للإبلاغ، لافتا إلى أن عقوبة المدارس المخالفة لتطبيق القرار تترااوح من 10 آلاف إلى مليون جنيه.
وفي سياق أخر صرح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذى، بأن الجهاز أحال 10 معارض لبيع السيارات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية إلى النيابة العامة، لعدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع بالمخالفة لنصوص المواد 4، 5، 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وأضاف رئيس الجهاز، فى بيان اليوم الخميس، أنه جرى ضبط ثلاثة معارض بمنطقة المهندسين والعجوزة وتحرير المحاضر أرقام 15981، 15982، 15983 لسنة 2020 جنح العجوزة، كما تم ضبط أحد المعارض الشهيرة بدائرة قسم مصر الجديدة وتحرير المحضر رقم 348 سايرة مصر الجديدة، بالاضافة الى الى ضبط معرضين فى مدينة 6 أكتوبر وتحرير المحضر رقم 8192 لسنة 202 جنح قسم أول أكتوبر، ومعرضين أخرين فى مناطق البساتين ودار السلام وتم تحرير المحاضر أرقام 13755 لسنة 2020 جنح البساتين و8991 لسنة 2020 قسم دار السلام، بينما تم ضبط أحد المعارض الشهيرة بمنطقة الرمل بمحافظ الاسكندرية وتحرير المحضر رقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادية أول الرمل ضد الممثل القانونى للمعرض لمخالفة قانون حماية المستهلك فيما يخص الاعلان عن اسعار وبيانات المنتجات المعروضة للبيع.