"حماية المستهلك" يكشف طريقة التعامل مع "مصروفات باص المدرسة"

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحافلات المدرسية تعتبر خدمة لم تؤدى خلال فترة معينة بسبب ظروف أزمة كورونا، منوها بأن القانون يفيد في هذه الحالة أن أي انتقاص في الخدمة إما أن يعاد تقديمها، أو ترد قيمتها للمستهلك.





وناشد "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أولياء الأمور ترك الأمر للجهااز لإختيار التوقيت المناسب للإعلان عن القرار في هذه المسألة، منوها بأنهم سيصدرون القرار في الوقت الذي يضمن إعطاء كل طرف حقه.





وأشار إلى أنه سيتم ترحيل مصروفات "باص المدرسة" ليخصم من أي مصروفات أخرى، منوها بأنه فور صدور القرار رسميا ولا تلتزم به أي مدرسة، فأن ولي الأمر من حقه التوجه للجهاز للإبلاغ، لافتا إلى أن عقوبة المدارس المخالفة لتطبيق القرار تترااوح من 10 آلاف إلى مليون جنيه.





وفي سياق أخر صرح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذى، بأن الجهاز أحال 10 معارض لبيع السيارات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية إلى النيابة العامة، لعدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع بالمخالفة لنصوص المواد 4، 5، 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.



