رسميًا.. تعيين محمد صلاح مديرًا فنيًا لطنطا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


قرر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة الأستاذ فايز عريبي، تعيين محمد صلاح مديراً فنياً لفريق طنطا.

وكشف النادي خبر تعيين صلاح على الحساب الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" للفريق، حيث كتب "دعونا نرحب بمحمد صلاح المدير الفني الجديد".

وقبل المجلس استقالة المدير الفني السابق للفريق أيمن المزين، والتي تقدم بها عقب خسارة الفريق ضد بيراميدز بثلاثية في الدوري المصري.

وتشير التقارير، إلى أن أيمن المزين تقدم بالاستقالة نظراً لوجود أزمة مالية كبيرة داخل الفريق، بسبب المستحقات المالية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

ويعاني الفريق من أزمة مالية طاحنة، نشبت داخل الفريق عقب التوقف بسبب فيروس كورونا.

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