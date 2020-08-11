جلسة لفايلر مع مدافعي الأهلي في المران المسائي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة منفردة مع مدافعي الفريق، قبل تنفيذ حصة تدريبية منفردة في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وتحدث فايلر مع مدافعي الفريق، ثم خاضوا مرانًا منفردًا اشتمل على جانب خططي وفني، وحرص المدير الفني على توجيه بعض التعليمات أثناء المران.

وقاد فايلر مران المدافعين برفقة ديفيد سيزا، المدرب العام، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

كوبو: فضلت الانتقال إلى فياريال لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يوم

نجم برشلونة وبطل المونديال: يجب على صلاح البقاء مع ليفربول.. الفائز بدوري الأبطال سيكون بين برشلونة وبايرن ميونيخ.. لا أريد رحيل ميسي عن البلوجرانا.. وأتمني عودة جوارديولا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - افتتاح استاد "الأهلي" غدًا

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 17 ساعة

شعبة المجوهرات تكشف أسباب إنهيار أسعار الذهب خلال التعاملات

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ريال مدريد يعلن رحيل لاعب جديد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

05:31 م

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

02:18 م

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان