عملاق أوروبا يستهدف ضم محمد صلاح

أصبح مصير الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، حديث الشارع في سوق الانتقالات الصيفية بعدما كشف العديد من كبار أوروبا رغبتهم في ضم الفرعون المصري.









وأشار تقرير بصحيفة “دون بالون” الإسبانية: " هناك العديد من الأخبار في إنجلترا عن اقتراب صلاح من الانتقال إلى ناد جديد بالفعل، وخاصة بعد تصريحاته الغامضة عقب تتويجه ببطولة الدوري الإنجليزي عن مستبقله وامكانية رحيله عن الليفر، وهو ما يجعل يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، يتحرك سريعًا في سوق الانتقالات من أجل العثور على بديل يمكنه تغطية مركز الجناح الأيمن على أعلى مستوى.







