وزير الرياضة يتابع مباراة الأهلي وإنبي من استاد القاهرة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
محمد الصو

يشهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الاحد مباراة الأهلي وانبي في منافسات الدوري المصري الممتاز في الجولة المؤجلة بين النادي الأهلي ونادي إنبي من الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم،  وذلك بعد عودة الدوري المصري جراء التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

أطمأن صبحي على جميع الاجراءات الاحترازية المتبعة قبل انطلاق مباراة الاهلي وانبي من حيث قياس درجة الحرارة، وتطهير الملعب وكافة المناطق التى يتواجد بها اللاعبون، ووجود المراقب الطبي؛ لمتابعة تنفيذ كل الاجراءات والاشتراطات الصحية.

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة والتنسيق مع الاتحادات الرياضية بشأن عودة المسابقات المختلفة تدريجياً طبقاً للاشتراطات الاحترازية والخطوات التنفيذية التى سبق وأن تم الإعلان عنها، مشيراً أن سلامة وصحة اللاعبين تضعها الوزارة والاتحادات فى صدارة الأولويات، وأنه يتم رصد وملاحظة كافة التطورات، واتخاذ الاجراءات الفورية حال ظهور أى حالات إيجابية.

 

الجدير بالذكر ان الدكتور أشرف صبحي قد شهد مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت مساء الخميس في ستاد برج العرب بالإسكندرية في أول مباراة بالدوري بعد استئنافه من التوقف جراء انتشار فيروس كورونا.

 

وتعود منافسات الدورى المصري العام لكرة القدم وفق اجراءات واشتراطات احترازية، وطبقاً للدليل الاسترشادى الذى أصدرته وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة النشاط الرياضي بالاتحادات الرياضية المختلفة، وبعد الانتهاء من كافة الفحوصات والمسحات الطبية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للتأكد من سلامتهم، والحفاظ على صحتهم.

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