تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أطلق الاسباني كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة تصريح غريب عقب صعود النادى الكتالوني لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره نابولي الإيطالي.





وقال كيكي سيتين عقب المباراة:"‏ظروف المباراة أجبرتنا على إتخاذ قرارات معينة لذالك لم يلعب لا فاتي ولا بويج جميع اللاعبين بخير، ‏قدم ميسي تورمت بعد المباراة بسبب الضربة القوية التي تعرض لها من كوليبالي، هو يتألم من قدمه حاليا، ولكن كل المؤشرات تؤكد أنها الالتهاب من أثر الضربة فقط، وليس هناك شيء خطير".





يذكر أن برشلونة قد حقق فوزا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نابولي الإيطالي فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.



