كارمن سليمان: شعب لبنان قوي وصانع البهجة.. وتهديه أغنية (فيديو)

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:27 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشرت الفنانة كارمن سليمان ، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وظهرت كارمن في الفيديو وهي تغني أغنية "بحبك يالبنان" للفنانة فيروز، وأهدت الأغنية للشعب اللبناني، بسبب الإنفجار الذي حدث في بيروت ونتج عنه عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وعلقت كارمن على الفيديو قائلة: "إهداء من أعماق قلبي إلى شعب لبنان القوي المحب للحياة وصانع البهجة، بحبك يا لبنان" .

أجلت كارمن سليمان طرح كليب "لينا رقصة" تضامنا مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الأليم  الذي وقع في العاصمة اللبنانية.

وكتبت كارمن سليمان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان الحبيبة، قررت تأجيل طرح كليب "لينا رقصة" تضامنًا مع الشعب اللبناني  ربنا يرحم الضحايا و يصبر أسرهم  ويشفي المصابين والمتضررين من الحادث.



وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت

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