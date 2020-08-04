الظهور الأول لـ "سعد الحريري" بعد انفجارات بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر

نشر سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، اليوم الثلاثاء، صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

 

وظهر الحريري بخير أثناء استقبال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في بيت الوسط، يرافقه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، للاطمئنان عليه.

 

وكان انفجارا هائلا ضرب مستودعا للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

 

واندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

ولفتت مصادر إلى أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم، ولم يتضح أسباب الانفجارات.

 

وكلف وزير الصحة الدكتور حمد حسن، جميع المستشفيات باستقبال الجرحى جراء الانفجار على حساب وزارة الصحة العامة.



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