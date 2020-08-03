فقدان أكثر من 300 سجين بعد هجوم "داعش" على سجن بأفغانستان

أكدت سلطات إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان، أن أكثر من 300 سجين لا يزالون طلقاء بعد هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على سجن في مدينة جلال آباد.

أكدت سلطات إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان، أن أكثر من 300 سجين لا يزالون طلقاء بعد هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على سجن في مدينة جلال آباد.