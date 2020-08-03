فقدان أكثر من 300 سجين بعد هجوم "داعش" على سجن بأفغانستان

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
رويترز
أكدت سلطات إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان، أن أكثر من 300 سجين لا يزالون طلقاء بعد هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على سجن في مدينة جلال آباد.

وقال عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم ننكرهار، إن من بين السجناء البالغ عددهم 1793، أعيد القبض على أكثر من 1025 بعد محاولتهم الهرب، فيما بقي 430 داخل السجن، وأضاف: "الباقون مفقودون".

وذكر المتحدث أن الهجوم بدأ مساء الأحد، وأن الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن تواصلت اليوم الاثنين، فيما لقي 29 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 50 بجروح.

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