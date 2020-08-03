محمد عمارة: فرص انخراط الشباب سياسيا في حكم السيسي "عظيمة" (فيديو)

قال الدكتور محمد عمارة، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهوري ضمن قائمة من أجل مصر لعضوية مجلس الشيوخ، إن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب هم تمثيلا لنحو 106 مليون مواطن مصري، حيث يتولى مجلس النواب مهمة التشريع، ومراقبة الحكومة.





وأشار "عمارة"، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، إلى أن مجلس الشيوخ هو مجلس استشاري معاون يحتوي على تكنوقراطيين أي فنيين متخصصين في مجالات مختلفة للاستفادة من خبراتهم، موضحا أن الدستور حدد اختصاصات مجلس الشيوخ.





وأوضح أن أعضاء مجلس الشيوخ يعبرون عن رأي الشعب المصري ولكن بشكل تقني وعلمي، ويبحثون عن حلول للمشاكل المعاصرة، لافتا إلى أن وجود البرلمان بغرفتيه يدعم الديمقراطية ويحقق الازدهار السياسي للدولة، مضيفا أن شروط الترشح لمجلس النواب مختلفة عن الشيوخ، حيث أنه يشترط ألا يقل سن مرشح مجلس الشيوخ عن 35 عاما وهو ما يؤكد أن هذا المجلس يحتاج إلى مزيد من الخبرة، مؤكدا أن فرصة انخراط الشباب في الحياة السياسية أصبحت عظيمة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وتجرى الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ على قدم وساق، والتى سيتم التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.





ووفق قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، نرصد طريقة التصويت الصحيحة للناخب:





- يكون اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة الطبية





- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية –أو جواز السفر





- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هويته





- يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.





- ثم يأخذ جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.





- على أن يقوم بالتصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة





- ويُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي فى بطاقة آخرى مستقلة.





- وعليه اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة فى الفردى





- على أن يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردى والآخر بالقائمة.





- يقوم بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.





- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين





- وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة.





- يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.





- ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.