الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإيطالي موسم 2019/2020

انتهت اليوم الأحد 2 أغسطس منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم 2019/2020.





وحصد نادي يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم بشكل رسمي للمرة التاسعة على التوالي في هيمنة كبيرة من السيدة العجوز على اللقب.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز عقب انتهاء الموسم الحالي كالآتي:





تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 36 هدفًا.

كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 31 هدفًا.

روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 23 هدفًا.

فرانشيكو كابوتو، ساسولو، 21 هدفًا.

لوريس مورييل، أتالانتا، 18 هدفًا.

جواو بيدرو، كالياري، 18 هدفًا.

دوفان زاباتا، أتالانتا، 18 هدفًا.

إدين دجيكو، روما، 16 هدفًا.

أندريه بيلوتي، تورينو، 15 هدفًا.

جوسيب إيليشيش، أتلانتا 15 هدفًا.

لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 14 هدفًا.

دومينيكو بيراردي، ساسولو، 14 هدفًا.

ماركو مانكوسو، ليتشي، 14 هدفًا.



