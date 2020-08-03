الشركة المالكة لـ"تيك توك" تتهم فيسبوك بتشويه سمعتها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:21 ص
تطبيق فيسبوك
تطبيق فيسبوك
الفجر
اتهمت شركة "ByteDance"، المالكة لتطبيق "تيك توك"، شركة فيسبوك بأنها وراء حملات تشويه سمعة تطبيقها.

هذا، وأعلنت شركة "مايكروسوفت"، في بيان لها، أنها تجري محادثات مع ByteDance الصينية للاستحواذ على عمليات تطبيق TikTok في أميركا.

ووفقا لما أفادت به قناة "CNBC"، فإن الشركة تأمل في إنهاء المحادثات في الـ15 من ديسمبر، لافتة إلى أن المحادثات تنظر أيضا في الاستحواذ على عمليات التطبيق في كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وفي وقت سابق، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع تطبيق "تيك توك" الصيني.

وقال "ترامب": "سأمنع تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة"، لافتا إلى "أنه سيتم منع تطبيق "تيك توك" في غضون 24 ساعة".

هذا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه يدرس العديد من البدائل بشأن تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة ByteDance الصينية، دون أن يستبعد حظر التطبيق في بلاده.

وفي حديث للصحفيين قال ترامب: "نحن ندرس "تيك توك"... قد نحظر التطبيق، وقد نفعل أشياء أخرى".

وأضاف: "هناك بعض الخيارات، لكن الكثير من الأمور تجري حاليا، لهذا سنرى ما الذي سيحدث".

وأوضح تقرير لوكالة "بلومبيرغ" أن ترامب يستعد لتوقيع أمر تنفيذي يجبر شركة ByteDance على التنازل عن ملكية التطبيق للولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ تدابير ضد "تيك توك"، وسط قلق حول أمن البيانات الشخصية التي يجمعها التطبيق من مستخدميه الأمريكيين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيسبوك تيك توك بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

جاريث بيل يقترب من مغادرة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكنيسة الكاثوليكية تعلن قرارات جديدة بشأن إعادة فتح الكنائس غدا

منذ حوالي 7 ساعات

كريم بامبو يقرر الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي المعار يمهل المقاولون العرب بشأن الرد على عرض ضمه

منذ 42 دقيقة

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بترعة المريوطية

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال

منذ ساعة الا ربع

سقوط فتاة من أعلى سطح منزل بعد 35 يوما في "عش الزوجية"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| "الصحة" تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تسجيل 167 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 وموعد ظهورها رسميا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ حوالي 16 ساعة

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال يطلق النار على خلية في سوريا ويعلن تأهب قواته

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الصين تأمر الشركة المالكة لتيك توك TikTok بإزالة إحدى تطبيقاتها لمدة شهر

بومبيو: الولايات المتحدة تبحث حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية

السلطات الأمريكية تدرس حظر تيك توك TikTok

"ترامب" يعلن أن حظر تطبيق "تيك توك" بين الخيارات التي يبحثها

عاجل.. ترامب: منع "تيك توك" خلال 24 ساعة

ترامب ومواقع التواصل.. كيف يحارب الرئيس الأمريكي الصين من خلالها؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:09 ص

الأهلي يطالب نجمه المعار برفض عروض الزمالك وبراميدز

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

12:39 م

شاهد.. أول ظهور لـ المستشار تركي آل الشيخ من داخل جناحه بمستشفى نيويورك

03:47 م

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان: الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار

05:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا