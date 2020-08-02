"سأتغلب عليه" ممثل شهير يتحدى فيروس كورونا المستجد

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أعلن الممثل الهندي الشهير أبهشيك باتشان، استمرار حجزه في المستشفى العزل الصحي، بعد إيجابية تحليل فيروس كرونا اليوم، بعد إعلان خروج والده أميتاب باتشان وشفاءه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19.





حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلا:" بسبب بعض المضاعفات الصحية بقيت نتيجة كرونا إيجابية وسأبقى في المستشفى، سأتغلب عليه وأعود جيدة أعدكم"، ويتمنى له متابعيه الشفاء والخروج بصحة جيدة.





ويشار إلي أنه في توقيت مقارب أعلن النجم العالمى أميتاب باتشان، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "لقد أجريت اختبار فيروس كورونا "كوفيد 19" والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة".





ومن ناحية أخرى عانت عائلة النجم الهندى الشهير أميتاب باتشان، من معاناة خلال الفترة الماضية داخل مستشفى العزل الصحى عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبعد النتائج الجديدة للمسحة التى أجرتها عائلته، أثبتت تعافى ابنته وزوجته إيشواريا من فيروس كورونا وخروجهما من المستشفى لاستكمال فترة عزلهما فى المنزل.

