أسعار صرف اليورو ترتفع أمام الجنيه خلال تعاملات شهر يوليو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" خلال تعاملات الشهر الماضي ارتفاعات قوية أمام الجنيه المصري، على رغم تراجع سعر الدولار مقابل العملة المحلية.

 

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن سعر صرف "اليورو" ارتفع بقيمة 66 قرشا خلال تعاملات شهر يوليو، حيث سجل في بداية تعاملات الشهر 18.05 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع، ووصل بختام تعاملات الشهر إلى 18.71 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.

 

 

وجاءت ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في الوقت الذي شهد فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات يوليو خسائر بقيمة 15 قرشًا.

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