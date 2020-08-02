صفقة تبادلية بين الزمالك والمصري لضم القناص

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي الزمالك ينوي إبرام صفقة تبادلية مع نادي المصري البورسعيدي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.


وأكدت التقارير، أن نادي الزمالك جدد طلبه بضم المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي، نجم النادي المصري لصفوفه، بدءاً من الموسم المقبل.


وأضافت، أن النادي المصري مصر على الحصول على مبلغ 50 مليون جينه للتخلي عنه، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.


وسيلجأ الزمالك لعرض مهاجمه عمر السعيد، للدخول في الصفقة، فضلاً عن دفع مبلغ مالي، لإقناع إدارة المصري بالتخلي عن وادي.


وتشير التقارير إلى أن الزمالك مهتم أيضاً بضم المهاجم السوري عمر خربين، مهاجم نادي الهلال السعودي، في ظل عدم قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون بمستوى الثنائي عمر السعيد وكابونجو كاسونجو، بدلاء النجم مصطفى محمد.

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