الموسم الجديد من American Idol يشهد أول تجارب أداء افتراضية

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يستعد الموسم الجديد لبرنامج اكتشاف المواهب أمريكان ايدول للانطلاق قريبا، والذي سيشهد أول تجارب للاداء عبر الواقع الافتراضي في تاريخ البرنامج.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن تجارب اداء ستجرى للمرشحين للمشاركة في البرنامج على نطاق 50 ولاية، سيتم من خلالها المتسابقين بتجارب اداء عبر بث فيديو مباشر.

الامر نفسه الذي جرى في المراحل المتقدمة من البرنامج التي تم تصويرها خلال بداية ظهور كورونا وتطبيق الحجر الصحي من الموسم الماضي.

