القاهرة: الكويت حددت شروطا جديدة تخص العمالة الوافدة

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
الفجر
أكدت وزارة القوى العاملة المصرية اليوم السبت، أن التقرير الخاص بالعمالة في الكويت، أشار إلى اتخاذ الحكومة الكويتية حزمة من الإجراءات والقواعد الخاصة بالأيدي العاملة الوافدة.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة هيثم سعد الدين، إلى أن "الوزير محمد سعفان أطلع على التقرير المقدم من قبل الملحق العمالي في سفارة مصر لدى الكويت، والذي بين فيه الإجراءات والقواعد الجديدة المتخذة من قبل الحكومة الكويتية"، حسب "روسيا اليوم".

وأضاف: "جاء في التقرير، أن الحكومة الكويتية سبق أن أعلنت من جانبها عن عدم تجديد إقامة العمالة الهامشية والعاملين لدى شركات وهمية ومن هم فوق الستين".

وتابع: "المصريون الذين غادرواً الكويت خلال الفترة من 12 مارس، بداية تعليق رحلات العودة إلى مطار الكويت، وحتى 31 يوليو 2020، تنوعت ما بين الحاصلين على إجازة من جهة العمل بالدولة، وهم في انتظار العودة مرة ثانية، وبين عالقين، وجزء آخر إنهاء علاقة العمل، فضلا عن ما تم إبعاده إداريا".

وأكد، أن "الدولة اشترطت على القادمين الحصول على شهادة (PCR) تفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من المراكز المعتمدة والتي أعلنتها السفارة الكويتية بالقاهرة، على ألا تزيد مدة الشهادة عن 96 ساعة قبل القدوم إلى مطار الكويت الدولي".

وتابع: "من ضمن الشروط، ضرورة التسجيل على تطبيق (كويت مسافر) و(شلونك)، وأيضا تطبيق التسجيل (online) لمتابعة تعليمات الرحلة".

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